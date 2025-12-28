Cinghiale attacca durante una battuta di caccia, muore un pensionato nel Frusinate

Durante una battuta di caccia nel Frusinate, un pensionato di 70 anni è rimasto vittima di un attacco da parte di un cinghiale in località Colle Cedro, a Vallemaio. L’uomo, ex operaio e falegname in pensione, è deceduto sul posto.

Tragedia nelle campagne di Vallemaio, in provincia di Frosinone, dove un uomo di settant’anni ha perso la vita dopo essere stato assalito da un cinghiale nel corso di una battuta di caccia. L’episodio si è verificato in località Colle Cedro, lungo la strada provinciale che collega il centro abitato a Sant’Andrea.

La vittima, ex operaio e falegname in pensione, si trovava insieme ad altri cacciatori quando l’animale sarebbe comparso all’improvviso. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’attacco è stato estremamente violento e non avrebbe lasciato all’uomo possibilità di mettersi in salvo.

Gravemente ferito, il settantenne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero, probabilmente a causa di una massiccia emorragia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pontecorvo, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.