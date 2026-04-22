Settimana velica internazionale a Livorno, regate e eventi dal 24 aprile al 3 maggio

Livorno ospita la Settimana Velica Internazionale dal 24 aprile al 3 maggio per promuovere sport e formazione nautica. In città arrivano delegazioni da quattro continenti e si svolgono regate, eventi culturali e iniziative aperte al pubblico.

Dal 24 aprile al 3 maggio Livorno diventa il centro della vela internazionale con la Settimana Velica Internazionale 2026. L’iniziativa, organizzata dall’Accademia Navale insieme al Comune e ai circoli velici locali, richiama equipaggi e delegazioni da quattro continenti, trasformando il porto toscano in un punto d’incontro tra sport e formazione.

L’apertura ufficiale è anticipata il 23 aprile dalla parata delle Marine estere lungo le strade cittadine. Da quel momento prende il via un calendario fitto di competizioni, appuntamenti culturali e attività dedicate anche alla vela accessibile.

Tra gli eventi principali spicca la RAN 630, la storica regata dell’Accademia Navale in programma dal 25 aprile, che mette alla prova equipaggi esperti su un percorso tra i più suggestivi del Mediterraneo. Accanto a questa, la Naval Academies Regatta vede circa 40 equipaggi stranieri sfidarsi su imbarcazioni Tridente 16.

Spazio anche ai giovani velisti con le classi 420 e 470 e altre competizioni nazionali e internazionali, tra cui Flying Junior, Fireball, Windsurf e J24. In acqua anche le classi dedicate alla vela paralimpica come Hansa 303 e 2.4 MR.

Tra le novità figura la barca Malupa 5.0, progettata per consentire la navigazione anche a persone con disabilità fisiche e cognitive. L’imbarcazione è pensata per equipaggi misti e garantisce sicurezza e accessibilità.

Accanto alle regate prende vita il Villaggio della Vela allestito alle Ex Officine di Porta a Mare. Qui trovano spazio mostre fotografiche, incontri sulla storia navale, approfondimenti sulla Coppa America e sul ruolo del Vespucci, oltre a laboratori e attività per scuole e famiglie.

Il programma si sviluppa in più fasi: dal 24 al 26 aprile con le prime regate e l’apertura del villaggio, tra il 30 aprile e il 1° maggio con le competizioni delle principali classi e incontri pubblici, fino al 2 e 3 maggio con il Trofeo Chica Loca e le premiazioni finali.

In occasione della manifestazione è prevista anche l’apertura straordinaria del Faro di Livorno, solitamente non visitabile, che offre una vista sul porto e sul tratto di mare antistante la città.