OpenAI presenta ChatGPT Images 2.0, immagini più precise e strumenti avanzati per il lavoro

OpenAI presenta ChatGPT Images 2.0 e punta a migliorare la creazione di immagini grazie a un sistema più preciso e adatto al lavoro, capace di gestire testi complessi e layout articolati.

OpenAI ha reso disponibile ChatGPT Images 2.0, un nuovo sistema per generare immagini integrato in ChatGPT, Codex e accessibile anche tramite API. L’obiettivo è offrire uno strumento concreto per attività professionali, superando l’uso puramente creativo o sperimentale delle versioni precedenti.

Il modello introduce miglioramenti evidenti nella comprensione delle istruzioni complesse, nella resa grafica di testi lunghi e dettagliati e nella disposizione precisa degli elementi all’interno delle immagini. Aumenta anche la varietà dei formati supportati e la capacità di produrre contenuti in più lingue, rendendo il sistema più versatile.

Tra le novità principali c’è una maggiore accuratezza nella creazione di contenuti complessi come interfacce, diagrammi e layout ricchi di informazioni. Il sistema gestisce proporzioni che vanno da 3:1 a 1:3, facilitando la produzione di materiali destinati a banner, presentazioni, poster e dispositivi mobili.

All’interno di ChatGPT sono stati introdotti flussi di lavoro che sfruttano capacità di ragionamento per analizzare le richieste, recuperare informazioni online quando serve e produrre più varianti a partire da un unico prompt. È possibile ottenere fino a otto immagini coerenti in una sola richiesta, soluzione utile per storyboard, campagne creative e serie di contenuti visivi.

Per gli sviluppatori, il modello gpt-image-2 è disponibile tramite API, consentendo di integrare generazione ed editing di immagini direttamente nei propri prodotti e processi. La nuova versione è già accessibile agli utenti di ChatGPT e Codex, mentre le funzionalità avanzate basate su Thinking sono riservate agli abbonamenti Plus, Pro, Business ed Enterprise.

Tra gli utilizzi suggeriti figurano la creazione di materiali editoriali completi, come ricette illustrate con impaginazione professionale, oppure la progettazione di spazi interni tramite moodboard e planimetrie dettagliate, con la possibilità di organizzare elementi e stili in modo coerente.