Vincenzo Iannitti ucciso dall'amico Victor Uratoriu dopo una lite a Sessa Aurunca

Vincenzo Iannitti è stato ucciso dall’amico Victor Uratoriu dopo una lite scoppiata nella sua casa a Sessa Aurunca. La discussione, legata anche al ricordo di una ex ragazza scomparsa, è degenerata fino all’aggressione mortale.

Il corpo di Vincenzo Iannitti, ventenne sparito da San Castrese un mese fa, è stato trovato senza vita al termine di indagini che hanno portato alla confessione del suo migliore amico. Victor Uratoriu, 19 anni, ha ammesso le proprie responsabilità dopo ore di interrogatorio, raccontando quanto accaduto nell’abitazione dove si è consumato il delitto.

Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, la discussione tra i due sarebbe iniziata per questioni personali e abitudini di vita. Durante il confronto sarebbe emerso anche il nome di una ex fidanzata di Victor, morta anni prima, elemento che avrebbe fatto precipitare la situazione. Il giovane ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito Vincenzo alla gola, provocandone la morte.

Dopo l’aggressione, Victor Uratoriu ha cercato di nascondere il corpo. Lo ha gettato da un balcone in un’intercapedine e lo ha avvolto in un sacco di plastica, coprendolo con materiali di scarto per evitare che venisse scoperto. Nei giorni successivi ha continuato a comportarsi come se nulla fosse, partecipando alle ricerche e parlando con i familiari della vittima.

Un elemento decisivo per le indagini è stato il ricovero del diciannovenne al pronto soccorso nello stesso giorno della scomparsa, con una ferita all’avambraccio che ha richiesto 25 punti di sutura. Gli investigatori ritengono che possa essere legata a un tentativo di difesa della vittima o a un incidente avvenuto durante le fasi successive all’omicidio.

Il cadavere è stato individuato dopo che alcuni residenti avevano segnalato un odore forte proveniente da un vano tra gli edifici. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno poi mostrato i due ragazzi entrare insieme nel vicolo, ma solo uno uscirne, indirizzando definitivamente i sospetti verso l’amico.

Il padre di Vincenzo, rientrato dalla Germania durante le ricerche, ha seguito ogni fase delle indagini fino al tragico epilogo. Il giovane arrestato si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.