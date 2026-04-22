Omicidio a Pavia per una lite sulla pizza, quattro giovani denunciati per omissione di soccorso

Gabriele Vaccaro è stato ucciso a 25 anni durante una lite nata per una fetta di pizza a Pavia, degenerata in un’aggressione con coltello. Dopo l’accoltellamento, i presenti sono fuggiti senza prestare aiuto mentre il giovane restava a terra.

La morte di Gabriele Vaccaro, 25 anni, ha scosso Pavia. Il ragazzo, originario di Favara, è stato accoltellato nel parcheggio dell’ex area Cattaneo al termine di una discussione degenerata in violenza. Il presunto autore del gesto, un sedicenne, è stato fermato e trasferito nel carcere minorile Beccaria di Milano.

Le indagini della Polizia hanno ricostruito quanto accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Subito dopo l’aggressione, il giovane non era solo. Con lui c’erano altri quattro ragazzi, un diciassettenne e tre maggiorenni, che hanno assistito alla scena. Nessuno di loro ha soccorso la vittima, fuggendo invece verso viale Matteotti mentre Vaccaro restava a terra gravemente ferito.

I quattro sono stati identificati e denunciati per omissione di soccorso. Gli agenti hanno eseguito perquisizioni nelle loro abitazioni, recuperando materiale ritenuto utile per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto.

All’origine della tragedia ci sarebbe un motivo banale. La tensione sarebbe nata in piazza Vittoria, dove due gruppi di ragazzi si sono scontrati per una fetta di pizza. Dagli insulti si è passati rapidamente alle minacce, fino a spostarsi nel parcheggio poco distante dal centro storico.

In quel punto la situazione è precipitata. Il sedicenne avrebbe estratto un coltello colpendo Vaccaro al petto. Durante l’aggressione è rimasto ferito anche un amico della vittima, coinvolto nel tentativo di difenderlo.