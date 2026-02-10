Rissa tra famiglie a Mortise: lite condominiale degenera, quattro feriti e otto denunciati

Una discussione tra vicini degenera in violenza a Mortise, a Padova. Due famiglie coinvolte, dieci persone in strada, quattro feriti e otto denunce. Indagini in corso sull’uso di coltelli.

Una banale discussione tra vicini si è trasformata in una violenta rissa nel quartiere di Mortise, alla periferia di Padova. È accaduto nella tarda mattinata di lunedì 9 febbraio, all’interno del complesso di case popolari di via Bajardi.

Secondo quanto ricostruito, la tensione sarebbe nata intorno alle 12.15 sui pianerottoli degli edifici. In pochi minuti il confronto verbale è degenerato, coinvolgendo due interi nuclei familiari. In strada sono finite dieci persone, tra adulti e ragazzi, con età comprese tra i 17 e i 40 anni.

La lite è proseguita nel cortile condominiale, tra spintoni, insulti e colpi. Alcuni residenti, allarmati dalla scena e ormai esasperati da episodi simili, hanno chiamato il 113 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Il bilancio parla di quattro feriti lievi, con escoriazioni al volto e alle mani. Otto partecipanti sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di rissa aggravata. La Procura sta ora verificando se durante lo scontro siano stati utilizzati anche dei coltelli, ipotesi emersa da alcune testimonianze e dal racconto di uno dei feriti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel quartiere, già al centro di proteste da parte dei residenti. In zona cresce il timore di nuovi episodi di violenza e si attende un rafforzamento dei controlli.