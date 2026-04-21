Trump e i presunti codici nucleari durante la crisi con l'Iran, Casa Bianca smentisce le accuse

Donald Trump viene accusato da un ex agente CIA di aver tentato l’uso dei codici nucleari durante la crisi con l’Iran, ma la Casa Bianca smentisce subito e parla di voci infondate, mentre mancano prove concrete a sostegno del racconto.

Un’indiscrezione circolata online chiama in causa Donald Trump e una presunta richiesta di utilizzo dei codici nucleari nel pieno della tensione tra Stati Uniti e Iran. La voce nasce dalle dichiarazioni di Larry Johnson, ex funzionario della CIA, che ne ha parlato durante il podcast Judging Freedom condotto da Andrew Napolitano.

Secondo il racconto, l’episodio sarebbe avvenuto durante una riunione ad alta tensione sulla situazione in Medio Oriente. Johnson sostiene che Trump avrebbe tentato di attivare i cosiddetti codici nucleari, trovando però l’opposizione del generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori congiunti. Il confronto, sempre secondo questa versione, sarebbe degenerato in uno scontro acceso.

A supporto della ricostruzione viene citato solo un breve filmato che mostra Caine camminare nei giardini della Casa Bianca con atteggiamento serio. Nessun altro elemento concreto è stato presentato per confermare quanto raccontato nel podcast.

La Casa Bianca ha respinto con decisione queste affermazioni, criticando la diffusione di notizie prive di fondamento. Anche verifiche indipendenti non hanno trovato riscontri su un eventuale ordine o tentativo legato all’uso di armi nucleari.

È confermato che il 18 aprile si sono svolti incontri ai massimi livelli per affrontare la scadenza del cessate il fuoco con l’Iran, ma nessuna fonte ufficiale o testata giornalistica ha riportato richieste di autorizzazione nucleare.

Dubbi arrivano anche dal senatore della Carolina del Nord Thom Tillis, che ha espresso scetticismo sulla vicenda. Il parlamentare ha dichiarato di non ritenere plausibile una simile situazione e di non riuscire a immaginare che si sia trattato di un’ipotesi concreta.