Donald Trump minaccia l'Iran: Centrifughe nucleari fatte saltare con le buone o con la forza

Donald Trump ha annunciato l'intenzione di distruggere le centrifughe nucleari iraniane, affermando che preferirebbe un accordo verificato con Teheran, ma è pronto a ricorrere alla forza. Intervistato da Hugh Hewitt, il tycoon ha dichiarato: “Preferirei un accordo solido in cui le facciamo saltare in aria o le denuclearizziamo. Le opzioni sono due: o con le buone o con la violenza”. Alla domanda se gli Stati Uniti consentiranno all’Iran un programma nucleare limitato, Trump ha risposto: “Non abbiamo ancora preso questa decisione”.

Il presidente americano si recherà la prossima settimana in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Secondo la Cnn, due funzionari USA hanno confermato che Trump valuta la possibilità di rinominare il Golfo Persico in “Golfo d’Arabia” o “Golfo Arabico”. “Me lo chiederanno quando sarò lì. Non voglio ferire i sentimenti di nessuno”, ha detto Trump, aggiungendo che prenderà una decisione dopo un briefing ufficiale.

La proposta di cambiamento ha scatenato la dura reazione dell'Iran. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha scritto su X che un simile passo “scatenerebbe l’ira di tutti gli iraniani”, ricordando che il nome Golfo Persico è riconosciuto da secoli da cartografi e istituzioni internazionali. Ha accusato Trump di voler alterare un nome storicamente consolidato per motivi politici.

