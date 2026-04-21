Usa-Iran, tregua in bilico tra orari discordanti e minacce di nuovi attacchi

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Donald Trump avverte sull’Iran mentre la tregua tra i due Paesi è vicina alla scadenza, ma le versioni sugli orari non coincidono e alimentano l’incertezza, con il rischio concreto di una ripresa delle ostilità già nelle prossime ore.

Usa-Iran, tregua in bilico tra orari discordanti e minacce di nuovi attacchi

La tregua tra Stati Uniti e Iran entra nelle ore decisive senza una scadenza condivisa. A distanza di due settimane dall’inizio del cessate il fuoco, resta incerto il momento esatto in cui l’accordo terminerà, con versioni contrastanti tra Washington e Teheran che rendono il quadro ancora più fragile. Il presidente Donald Trump ha indicato un termine generico, parlando di mercoledì sera secondo l’orario americano, senza lasciare spazio a proroghe. Le sue dichiarazioni, diffuse anche sui social, mantengono alta la tensione: l’eventuale mancato accordo potrebbe portare a nuovi bombardamenti, con obiettivi legati alle infrastrutture iraniane. Dall’altra parte, la televisione di Stato iraniana fornisce un’indicazione più precisa, fissando la fine del cessate il fuoco alle 3.30 di mercoledì ora locale, che corrisponde alle 2 in Italia. Una differenza di orari che complica ulteriormente il già difficile tentativo di mantenere aperto il dialogo. Nel frattempo, il Pakistan prova a svolgere un ruolo di mediazione. Il ministro degli Esteri Ishaq Dar ha invitato entrambe le parti a prolungare la tregua per dare spazio alla diplomazia, ribadendo che il confronto resta l’unica strada per evitare un’escalation nella regione. Islamabad attende ancora una risposta ufficiale da Teheran sulla partecipazione ai colloqui di pace previsti nella capitale pakistana. Il ministro dell’Informazione Attaullah Tarar ha confermato contatti continui con le autorità iraniane, ma ha anche sottolineato che il tempo a disposizione è ormai ridotto, indicando una scadenza della tregua nelle prossime ore secondo il calendario iraniano.

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