Uccisa a Vignale Monferrato, arrestato l'ex compagno per l'omicidio di Loredana Ferrara

Silvio Gambetta è stato arrestato per l’omicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara, uccisa con una coltellata alla gola in strada a Vignale Monferrato. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio davanti a diversi testimoni.

I carabinieri hanno fermato e portato nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara. La donna, 53 anni, è stata colpita a morte nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 in via Manzoni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da una coltellata alla gola, risultata fatale. La scena si è consumata in strada, sotto gli occhi di alcune persone presenti in quel momento, rimaste sconvolte per la violenza dell’accaduto.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Loredana Ferrara non c’era ormai più nulla da fare. La donna, madre di una figlia, avrebbe compiuto 53 anni a metà maggio.

Poco dopo il delitto, i militari hanno individuato e bloccato il presunto aggressore. Gambetta era conosciuto nella zona anche per la sua attività sportiva: appassionato di corsa, aveva partecipato a numerose gare locali ottenendo diversi risultati nel podismo piemontese.

Proprio la corsa aveva unito in passato la coppia. I due avevano condiviso allenamenti e competizioni, con lui nel ruolo di guida sportiva. Col tempo, però, il rapporto si era deteriorato fino alla separazione avvenuta alcuni mesi fa.

Alcune testimonianze raccolte dagli investigatori parlano di comportamenti sempre più aggressivi da parte dell’uomo negli ultimi periodi. Secondo quanto riferito da persone vicine alla vittima, la donna avrebbe raccontato episodi di violenza già tra la fine dell’anno scorso e l’inizio dell’inverno.

Non risultano però denunce formali o segnalazioni precedenti a carico di Gambetta. La procura di Vercelli coordina le indagini e mantiene il massimo riserbo mentre si lavora per chiarire nel dettaglio dinamica e movente dell’omicidio.

Gli inquirenti seguono la pista del femminicidio maturato nell’ambito della relazione sentimentale ormai conclusa tra i due.