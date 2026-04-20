Omicidio a Vignale Monferrato, fermato Silvio Gambetta ex runner accusato di aver ucciso Loredana Ferrara

Silvio Gambetta è stato fermato dopo l’omicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, accoltellata in strada al culmine di tensioni già segnalate da conoscenti nelle settimane precedenti.

Si chiama Silvio Gambetta, 57 anni, l’uomo bloccato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Loredana Ferrara, 53 anni. La donna è stata colpita con un’arma da taglio in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. I soccorritori del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato subito dopo l’aggressione. I militari della compagnia di Casale Monferrato stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, mentre la Procura di Vercelli, competente per territorio, coordina le indagini sotto la direzione della procuratrice Ilaria Calò. Diversi passanti avrebbero assistito alla scena e vengono ascoltati in queste ore.

Gambetta era conosciuto nell’ambiente sportivo locale come volto noto del podismo amatoriale. In oltre trent’anni di attività aveva ottenuto più di 900 vittorie, diventando una figura di riferimento nelle competizioni provinciali. Tra i suoi risultati, anche un tempo di rilievo nella mezza maratona, corsa nel 1995 a Calderara di Reno.

Anche Loredana Ferrara condivideva la passione per la corsa e aveva partecipato ad alcune iniziative sportive locali, tra cui la Staffetta della pace organizzata dal Club per l’Unesco di Vignale Monferrato, dove lavorava. Secondo quanto riferito dal presidente del club, la donna aveva raccontato di episodi di aggressione subiti dall’ex compagno tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Alcuni conoscenti hanno confermato agli investigatori che la vittima temeva le reazioni dell’uomo, descritte come spesso violente. Proprio per questo motivo, nei mesi scorsi avrebbe deciso di interrompere la relazione. Non risultano tuttavia denunce formali a carico di Gambetta per reati legati al codice rosso.

La vittima lascia una figlia avuta da una precedente relazione, che vive con il padre per motivi di studio. La comunità locale è scossa da quanto accaduto. Il vicesindaco Roberto Corona ha raccontato di aver visto Gambetta il giorno prima durante una partita di tamburello, descrivendolo come una persona riservata, senza segnali evidenti di aggressività.