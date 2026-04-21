Banconota da 500 euro eliminata dalla Bce, stop definitivo al taglio più alto

La Bce elimina la banconota da 500 euro per contrastare il riciclaggio e ridurre l’uso del contante, completando una scelta avviata anni fa. Il taglio più alto sparisce mentre arrivano nuovi biglietti più sicuri.

La Banca centrale europea ha deciso di mettere fine alla produzione della banconota da 500 euro, chiudendo un percorso iniziato nel 2019 con la sospensione dell’emissione. Il provvedimento segna un cambiamento concreto nella gestione del contante nell’Eurozona, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei tagli più elevati.

Il biglietto da 500 euro è stato a lungo considerato uno strumento ideale per operazioni illecite. La possibilità di concentrare grandi somme in poco spazio lo ha reso particolarmente diffuso in ambiti come riciclaggio e traffici illegali, motivo per cui le autorità hanno deciso di limitarne progressivamente la circolazione fino alla sua uscita definitiva.

Parallelamente, l’istituto centrale europeo sta lavorando alla nuova serie di banconote, che introdurrà elementi grafici ispirati alla natura e alla cultura del continente. I nuovi tagli saranno dotati di sistemi avanzati contro la contraffazione e saranno pensati per un utilizzo più frequente nella vita quotidiana, privilegiando importi come 20, 50 e 100 euro.

La banconota da 200 euro resta per ora in circolazione, anche se il suo ruolo futuro è ancora oggetto di valutazione. La strategia punta comunque a favorire tagli più bassi, ritenuti più pratici e meno esposti a utilizzi irregolari.

Chi possiede ancora una banconota da 500 euro può continuare a usarla senza limiti di validità. Tuttavia, molti negozi potrebbero non accettarla. In alternativa, è possibile depositarla in banca, dove verrà ritirata e sostituita con tagli inferiori, contribuendo così alla progressiva scomparsa di questo taglio dal sistema.