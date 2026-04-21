Maxi incendio a Bollate nella ditta di smaltimento rifiuti, notte di interventi dei vigili del fuoco

Incendio a Bollate nella sede RIAM nella serata di lunedì a causa di rifiuti stoccati all’aperto. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, evitando danni al capannone e senza feriti.

Un vasto incendio è divampato nella serata di lunedì a Bollate, nell’area esterna della ditta RIAM, specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno interessato il materiale accatastato all’aperto in attesa di trattamento, senza raggiungere il capannone dell’azienda.

L’allarme è scattato intorno alle 21 e ha richiesto un intervento prolungato da parte dei vigili del fuoco di Milano, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte. Circa 60 operatori si sono alternati sul posto per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Grazie alle operazioni coordinate, il fuoco è stato circoscritto evitando che si propagasse alle strutture vicine. Le squadre hanno poi avviato le attività di bonifica per eliminare i focolai residui e ridurre ogni rischio di ripresa delle fiamme.

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa, che hanno avviato controlli sulla qualità dell’aria installando alcune centraline per monitorare eventuali sostanze inquinanti.