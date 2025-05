Incendio in impianto di rifiuti speciali a Carini: intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

PALERMO – Le fiamme sono divampate intorno all’1:15 della notte scorsa in un impianto di trattamento di rifiuti speciali situato in via Galileo Galilei a Carini, nel Palermitano. L'incendio ha richiesto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, con oltre 30 operatori e 10 mezzi impegnati sul posto.

Aria monitorata dall’Arpa, in corso le operazioni di spegnimento

Le squadre di emergenza stanno ancora lavorando per domare il rogo. Al momento non si registrano feriti o persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che sta effettuando rilievi per valutare l’eventuale impatto sulla qualità dell’aria nelle aree circostanti.