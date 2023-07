La guerra in Ucraina: difesa di Kiev abbatte missili e droni, infrastrutture portuali danneggiate

La guerra in Ucraina raggiunge il giorno 510: la notte scorsa, le forze di difesa di Kiev hanno abbattuto sei missili Kalibr diretti verso Odessa e ventuno droni iraniani in avvicinamento alla regione. Questa informazione è stata resa pubblica dal Comando militare meridionale, che ha inoltre precisato che i detriti dei missili hanno causato danni alle infrastrutture portuali utilizzate per l'esportazione di grano. Secondo Andry Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, l'attacco notturno della Russia a Odessa e Mykolaiv è una prova del desiderio dello Stato terrorista russo di mettere in pericolo la vita di circa 400 milioni di persone in vari Paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine. Secondo quanto riportato dai servizi di intelligence ucraini, l'esercito russo sta concentrandosi in una zona vicino a Kupyansk, nella regione di Kharkiv, con un contingente stimato di circa 100.000 soldati e 900 carri armati.

