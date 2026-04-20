Inter, Ausilio blinda Bastoni e risponde alle voci di mercato

Piero Ausilio parla del futuro di Alessandro Bastoni e frena le voci di mercato dopo le polemiche recenti. Il dirigente dell’Inter chiarisce la posizione del club e manda un messaggio diretto a chi è interessato al difensore.

Il futuro di Alessandro Bastoni resta legato all’Inter, almeno nelle intenzioni del club. A fare chiarezza è stato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, intervenuto a margine dell’evento Inside the Sport 2026 nella giornata di lunedì 20 aprile.

Il dirigente ha escluso scenari immediati di addio, spiegando che il difensore è sotto contratto e che non esistono segnali concreti che possano far pensare a una cessione nel prossimo mercato. La posizione della società è netta e punta a dare continuità al progetto tecnico.

Ausilio ha anche voluto rispondere alle indiscrezioni provenienti dall’estero, in particolare dalla Spagna, invitando eventuali club interessati a muoversi in modo concreto. Nessuna trattativa è attualmente in corso e, secondo il dirigente, chi vuole il giocatore deve presentare un’offerta reale invece di alimentare voci.

Le dichiarazioni arrivano dopo settimane complicate per Bastoni, finito al centro delle discussioni prima per un episodio contestato durante Inter-Juventus e poi per l’espulsione rimediata con la Nazionale italiana nella sfida contro la Bosnia, decisiva per i playoff dei Mondiali 2026.

Sulla stessa linea anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che nelle scorse settimane aveva definito il difensore un patrimonio del club e del calcio italiano. Un messaggio chiaro che conferma la volontà dell’Inter di trattenere uno dei suoi giocatori più rappresentativi.