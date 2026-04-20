Cristiano Ronaldo festeggia i 4 anni di Bella tra festa spettacolare e ricordo del figlio Ángel

Cristiano Ronaldo festeggia il compleanno della figlia Bella con una festa scenografica, segnata anche dal ricordo del gemellino scomparso nel 2022. Il calciatore ha condiviso immagini e un messaggio affettuoso sui social.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno organizzato una festa ricca di dettagli per celebrare il quarto compleanno della loro figlia Bella. L’evento si è svolto in un ambiente trasformato per l’occasione in un set colorato ispirato al mondo KPop Demon Hunters, con decorazioni nei toni del rosa, viola e argento.

Le immagini diffuse sui social mostrano la bambina sorridente davanti agli allestimenti, tra palloncini e scenografie luminose. La festa ha attirato l’attenzione online per la cura degli elementi e per l’atmosfera da grande evento, con uno stile che richiama produzioni cinematografiche.

Il calciatore portoghese ha accompagnato gli scatti con una dedica alla figlia: «Buon compleanno mia principessa. Quattro anni pieni di gioia. Papà ti ama tantissimo». Un messaggio diretto, che racconta il legame tra padre e figlia.

La data del 18 aprile resta però legata anche a un momento difficile per la famiglia. Nello stesso giorno, nel 2022, Ronaldo e Georgina persero uno dei due gemelli alla nascita. Un riferimento discreto compare nell’hashtag #AngelyBella, scelto per ricordare il piccolo Ángel insieme alla sorella.