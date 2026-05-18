Enrico Brignano festeggia 60 anni a Roma, festa vip con Flora Canto e torta spettacolare

Enrico Brignano ha festeggiato i suoi 60 anni a Roma con una serata tra amici, famiglia e volti noti dello spettacolo. A sorpresa è arrivata una grande torta a forma di 60, mentre Flora Canto gli ha dedicato un messaggio romantico sui social.

Una villa di Roma ha ospitato la festa per i 60 anni di Enrico Brignano, che ha scelto di celebrare il compleanno insieme alle persone più vicine. Con lui c’erano la moglie Flora Canto, i figli Martina e Niccolò, amici storici e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo arrivati nella Capitale per brindare al comico romano.

Per la serata Brignano ha scelto un completo nero elegante con camicia coordinata. Accanto a lui Flora Canto, compagna dal 2014 e moglie dal 2022, anche lei vestita di nero con un tailleur impreziosito da dettagli in pizzo. Tra musica, brindisi e momenti di festa, l’attore si è mostrato sorridente ed emozionato durante tutta la celebrazione.

Tra gli invitati presenti anche Giorgio Restelli, direttore artistico Mediaset, e Tosca D’Aquino. Gli ospiti hanno cantato “tanti auguri” mentre faceva il suo ingresso una grande torta di frutta realizzata con la forma del numero 60. La scenografia è stata accompagnata da giochi pirotecnici e applausi degli invitati.

La giornata speciale è proseguita anche sui social, dove Flora Canto ha pubblicato una dedica ironica e affettuosa per il marito. Nel messaggio condiviso online ha scritto che gli ultimi quindici anni sarebbero stati “i più belli in assoluto” perché vissuti insieme a lei. Poi il passaggio più romantico, riferito agli sguardi che Brignano continua a dedicarle, accompagnato dagli auguri per il compleanno.