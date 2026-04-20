Gigabyte presenta nuovi alimentatori gaming con tecnologia T-Guard per la sicurezza delle GPU

GIGABYTE lancia nuovi alimentatori GAMING con tecnologia T-Guard per proteggere le GPU ad alte prestazioni da surriscaldamenti e anomalie nei connettori, introducendo sensori attivi e sistemi di sicurezza avanzati pensati per PC gaming e workstation.

GIGABYTE Technology amplia la propria offerta con una nuova linea di alimentatori GAMING, pensata per sistemi ad alte prestazioni. L’azienda punta a offrire una soluzione affidabile per chi utilizza schede grafiche di fascia alta, introducendo un sistema di controllo termico avanzato direttamente nel connettore di alimentazione.

Il cuore della novità è la tecnologia proprietaria T-Guard, che integra sensori di temperatura nel connettore 12V-2x6. Questo sistema monitora costantemente il calore generato e interviene quando rileva valori anomali, spesso causati da collegamenti non perfetti o carichi elevati.

In caso di surriscaldamento, l’alimentatore riduce automaticamente la potenza destinata alla GPU, evitando danni al connettore e mantenendo attivi gli altri componenti del computer. Questa gestione selettiva consente di continuare a utilizzare il sistema e, se necessario, salvare i dati prima di spegnere il dispositivo.

Dal punto di vista delle prestazioni, la serie ottiene le certificazioni Cybenetics ETA Platinum e LAMBDA A+, che attestano sia l’elevata efficienza energetica sia la bassa rumorosità. Il funzionamento resta silenzioso grazie alla ventola da 135 mm con cuscinetto fluidodinamico e alla modalità ibrida, che arresta automaticamente la rotazione a carichi ridotti.

GIGABYTE introduce anche un cavo 12V-2x6 bicolore, studiato per rendere immediata la verifica del corretto inserimento. Le marcature visive aiutano a evitare errori durante il collegamento, migliorando la sicurezza complessiva del sistema.

Gli alimentatori sono compatibili con gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1 e vengono proposti con potenze da 750W, 850W e 1000W. Disponibili nelle varianti Black e Ice, utilizzano condensatori giapponesi e sono coperti da una garanzia di 10 anni.