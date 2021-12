Cellularline: Nuovi auricolari Defy per il gaming e Vivid con tecnologia ANC

Cellularline su Amazon



Vivid e Defy, due nuovi auricolari premium sotto l’albero di Cellularline Cancellazione attiva del rumore e latenza ridotta i punti di forza dei nuovi TWS dell’azienda reggiana

A pochi giorni dalle festività natalizie, Cellularline porta sotto l’albero degli appassionati di tecnologia due nuovi auricolari true-wireless: arrivano infatti in negozio e negli store online VIVID e DEFY, rispettivamente con cancellazione attiva del rumore e bassa latenza per il gaming. La gamma di prodotti dell’azienda reggiana, leader nel mercato degli accessori per dispositivi multimediali, si arricchisce dunque con due auricolari Bluetooth® dalle elevate prestazioni, pensati per soddisfare esigenze diverse.



Con VIVID, infatti, Cellularline incorpora in un auricolare TWS con controlli touch l’innovativa tecnologia ANC - active noise cancelling - che rileva i rumori all’esterno dell’auricolare e ne neutralizza le onde sonore. Questo garantisce un maggior isolamento acustico, e di conseguenza una migliore esperienza di ascolto anche in ambienti affollati e rumorosi. VIVID - disponibile nei classici colori bianco e nero - potrebbe dunque essere il regalo perfetto per tutti coloro che ascoltano musica, podcast o audiolibri nel tragitto quotidiano verso il lavoro o la scuola, o in generale per chi si trova spesso ad usare gli auricolari in luoghi non esattamente silenziosi.

L’elegante custodia di VIVID consente di ricaricare gli auricolari fino a 6 volte, per un totale di 21 ore di playtime. Inclusi nella confezione anche 3 diversi gommini, per poter scegliere quello più adatto alla forma del proprio orecchio, e un cavo USB-C per la ricarica.

L’altra novità di casa Cellularline è invece pensata soprattutto per l’intrattenimento, e in particolare per l’utenza dedita al gaming. A caratterizzare DEFY è infatti la tecnologia Low Latency Connection, che con una latenza di appena 50ms garantisce una maggior sincronizzazione tra immagini e suoni, offrendo un’esperienza di gioco maggiormente fluida e immersiva. Sarà dunque un TWS particolarmente apprezzato dai tantissimi appassionati di mobile gaming, una categoria sempre più in crescita anche nel nostro paese.





Anche il design delle cuffie e della custodia strizza l’occhio ai videogiocatori più esigenti. Il case è impreziosito da led RGB che corrono lungo i bordi e nella parte frontale segnalano la carica rimasta. Carica che, in ogni caso, è sufficiente anche per le sessioni di gioco più impegnative: sono ben 5 le ore di play time garantite da una singola ricarica, per un totale di 30 ore complessive. Come per VIVID, la confezione include anche 3 gommini e un cavo USB-C.

