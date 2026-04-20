Acido sul bus tra Chioggia e Venezia, studentessa ustionata gravemente e verso un possibile intervento

Studentessa ustionata su un bus tra Chioggia e Venezia dopo essersi seduta su un sedile contaminato da una sostanza corrosiva. Il liquido, forse soda caustica, ha provocato una lesione profonda che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

Una ragazza minorenne è rimasta gravemente ustionata dopo essersi seduta su un sedile contaminato da una sostanza corrosiva su un autobus della linea 25, partito giovedì mattina da Chioggia e diretto a Venezia. Il liquido, ancora non identificato con certezza, ha provocato una lesione profonda alla pelle.

Secondo quanto riferito dalla madre, si tratta di una ustione di terzo grado che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. La donna ha contestato la definizione iniziale di “irritazione” diffusa nelle comunicazioni ufficiali, giudicandola inadeguata rispetto alla gravità della ferita riportata dalla figlia.

La giovane è la seconda persona coinvolta nell’episodio. Prima di lei, un’altra passeggera aveva accusato problemi simili dopo il contatto con il sedile, arrivando a Venezia con abiti danneggiati dal liquido. Un terzo passeggero, un uomo, ha riportato ferite più lievi ed è stato medicato.

Il malore è iniziato poco dopo che la ragazza si è seduta. Il bruciore è aumentato rapidamente, costringendola a contattare la madre e a scendere alla prima fermata disponibile. Trasportata inizialmente al pronto soccorso di Piove di Sacco, la diagnosi non ha convinto la famiglia, che ha deciso di rivolgersi anche alla struttura sanitaria di Chioggia.

Da lì è stato richiesto un consulto con il Centro Grandi Ustionati di Padova, che ha confermato la natura della lesione. La ragazza è stata quindi trasferita per ricevere cure specialistiche. I medici hanno indicato un decorso lungo, poiché la sostanza ha danneggiato diversi strati della pelle.

Nel frattempo sono state avviate le verifiche per chiarire quanto accaduto. Il sedile è stato rimosso dai vigili del fuoco e acquisito insieme agli indumenti della giovane, mentre le registrazioni delle telecamere di bordo sono state consegnate agli investigatori per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

La madre ha raccontato difficoltà nel segnalare subito l’accaduto, spiegando di aver contattato senza successo il numero di emergenza, l’azienda di trasporto e la polizia locale, riuscendo solo a lasciare un messaggio alla segreteria.