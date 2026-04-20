Camilla ricorda Elisabetta II e il suo ruolo unico in un mondo dominato dagli uomini

Camilla ricorda Elisabetta II nel documentario per il centenario evidenziando il suo senso del dovere e la forza mostrata in un ambiente dominato dagli uomini, aggiungendo episodi chiave della sua vita e del lungo regno.

Nel documentario realizzato dalla Bbc per i cento anni dalla nascita della regina Elisabetta II, Camilla ha raccontato alcuni tratti distintivi della sovrana scomparsa nel settembre 2022 dopo oltre settant’anni sul trono. Il senso del dovere, ha spiegato, ha guidato ogni scelta della regina, più di qualsiasi altra cosa, segnando il suo modo di affrontare responsabilità e momenti difficili.

Camilla ha ricordato anche l’inizio improvviso del regno, quando Elisabetta salì al trono a soli 25 anni dopo la morte del padre, Giorgio VI, nel febbraio 1952. Si trovava in Kenya con Filippo quando ricevette la notizia. Tornata a Londra, fu accolta dal primo ministro Winston Churchill e da un governo composto esclusivamente da uomini più anziani, in un’epoca in cui non esistevano leader politiche donne. In quel contesto, riuscì a costruirsi un ruolo personale e riconoscibile.

Tra i ricordi più recenti, Camilla ha citato il Giubileo di Platino del giugno 2022, pochi mesi prima della morte della sovrana. Migliaia di persone riempirono le strade di Londra, lungo The Mall, creando un’atmosfera festosa e partecipata. La regina, nonostante l’età avanzata, rimase il punto di riferimento dell’evento, capace di riunire il Paese in un momento delicato.

Il documentario, intitolato “Queen Elizabeth II Her Story Our Century”, raccoglie testimonianze di figure pubbliche, familiari e osservatori della vita politica e culturale. Tra questi, Barack Obama, Tony Blair, David Attenborough e Helen Mirren, che nel 2006 interpretò la sovrana nel film “The Queen”. Mirren ha descritto Elisabetta come una presenza stabile nella vita quotidiana dei britannici, quasi insostituibile.

Blair ha ricordato invece il periodo successivo alla morte di Diana nel 1997, quando la famiglia reale fu criticata per la scelta di restare in Scozia. Il ritorno della regina a Londra e il suo discorso televisivo alla vigilia dei funerali contribuirono a calmare l’opinione pubblica. In quel momento, Elisabetta dimostrò di comprendere con precisione il ruolo che doveva ricoprire senza cambiare il proprio stile.

Il programma ripercorre anche la gestione delle crisi, compresa la pandemia di Covid-19. Alla morte del principe Filippo, nel 2021, la sovrana decise di rispettare le restrizioni sanitarie imposte al Paese. Durante il funerale nella cappella di San Giorgio a Windsor, parteciparono solo trenta persone. L’immagine della regina seduta da sola, con la mascherina nera, divenne uno dei simboli più forti di quel periodo.

Obama ha ricordato l’incontro con Elisabetta durante la visita di Stato del 2011, sottolineando la sua conoscenza diretta dei protagonisti della storia del Novecento e la capacità di leggere gli eventi con profondità. A questa esperienza, ha aggiunto, si univano gentilezza, ironia e attenzione verso gli altri, elementi che hanno contribuito alla sua popolarità a livello internazionale.