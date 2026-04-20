Giulia De Lellis protegge la figlia dai social e cambia approccio alla vita pubblica

Giulia De Lellis rinuncia a mostrare la figlia Priscilla sui social per timore dei rischi online, dopo la nascita avvenuta a ottobre. L’influencer spiega di sentirsi frenata dalla presenza di utenti pericolosi e da una maggiore consapevolezza maturata negli anni.

Giulia De Lellis ha deciso di non esporre la figlia Priscilla sui social network, scegliendo di tenere lontana la bambina dalla visibilità che ha caratterizzato la sua carriera online. La piccola, nata lo scorso ottobre dalla relazione con il rapper Tony Effe, non comparirà su Instagram né avrà uno spazio pubblico dedicato.

L’influencer ha spiegato di provare dispiacere nel non poter condividere momenti così importanti, ma di sentirsi frenata da timori legati alla sicurezza. Il web, secondo De Lellis, ospita anche persone con comportamenti disturbati, un rischio che non intende correre quando si tratta della figlia.

Nel corso degli anni è cambiato anche il suo modo di guardare ai social. In passato, racconta, si sentiva più spensierata e meno attenta ai possibili pericoli. Oggi invece prevale una maggiore consapevolezza, che la porta a tracciare un confine netto tra la propria esposizione e quella della bambina.

Accanto a lei c’è Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda, che sembra aver adottato uno stile di vita più riservato. Il rapper ha raccontato di essere cresciuto anche sul piano personale grazie alla relazione con De Lellis, soprattutto nei rapporti con gli altri.

La coppia ha così scelto di vivere questa nuova fase lontano dai riflettori, concentrandosi sulla quotidianità familiare e su una gestione più attenta della privacy.