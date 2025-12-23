Giulia De Lellis protegge la privacy della figlia Priscilla: stop alle foto sui social

Giulia De Lellis ha scelto di non condividere foto della figlia Priscilla sui social, per proteggere la sua privacy. La decisione nasce dalla volontà di custodire ciò che considera più prezioso, al fine di sentirsi più serena e tranquilla.

La scelta di tenere la figlia lontana dai riflettori digitali arriva direttamente da Giulia De Lellis, che ha deciso di non condividere immagini della piccola Priscilla sui social network. Una linea chiara, spiegata dall’influencer attraverso alcune storie Instagram, dove ha raccontato di aver imparato a custodire ciò che considera più prezioso, sentendosi più serena e tranquilla nel farlo.

La decisione si inserisce in un orientamento sempre più diffuso tra le neo mamme del mondo social, attente a preservare la privacy dei figli. Un approccio già adottato da altre figure pubbliche, come Aurora Ramazzotti, che in più occasioni ha ribadito la volontà di non esporre il piccolo Cesare Augusto alla sovraesposizione online.

Leggi anche Giulia De Lellis racconta le difficoltà dell'allattamento dopo la gravidanza

Nel dialogo con i follower, De Lellis ha anche accennato ad alcuni aspetti legati alla nascita di Priscilla. Il parto è avvenuto tramite cesareo programmato, anticipato rispetto alle previsioni iniziali per motivazioni personali. L’influencer ha precisato che tutto si è svolto senza complicazioni, sottolineando però quanto certi passaggi restino profondamente intimi e soggettivi.

Spazio anche a una riflessione sulla gravidanza, vissuta come un’esperienza intensa ma non priva di difficoltà. Pur riconoscendone il valore straordinario, De Lellis ha ammesso di non provare nostalgia per il pancione, descrivendo lo stato gravidico come qualcosa di potente ma tutt’altro che semplice da affrontare.

Infine, una nota più leggera sull’aspetto della neonata. Con un sorriso, l’influencer ha raccontato che Priscilla, nata dalla relazione con Tony Effe, avrebbe ereditato i tratti del padre, con capelli chiari e occhi verdi, sorprendendo entrambi i genitori.