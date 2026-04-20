Rider trovato morto a Torino, mistero sulla caduta o su un possibile investimento

Un rider egiziano di 32 anni è stato trovato morto a Torino dopo una caduta o un possibile investimento. Il corpo è stato rinvenuto vicino alla bici tra la vegetazione, dopo la segnalazione di un passante.

Un uomo di 32 anni, impegnato nel lavoro di rider, è stato trovato senza vita nella serata di domenica 19 aprile in strada della Creusa a Torino. L’allarme è scattato quando un passante ha notato una bicicletta abbandonata sull’asfalto e ha chiamato i soccorsi.

All’arrivo del personale del 118 di Azienda Zero, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, il corpo del ciclista è stato individuato poco distante dalla strada, nascosto tra la vegetazione. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di una perdita di controllo della bicicletta, che avrebbe fatto uscire di strada l’uomo, ma non si esclude neppure un incidente con un altro veicolo poi allontanatosi senza fermarsi.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità, anche attraverso rilievi sul posto e possibili testimonianze.