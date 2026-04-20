Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, il dolore di Favara e il ricordo sul campo di calcio

Gabriele Vaccaro è stato ucciso a 25 anni a Pavia durante una lite in un parcheggio, mentre si era trasferito da poco per lavoro. Originario di Favara, era legato alla famiglia e al calcio, tra viaggi, amici e la passione per l’Inter.

Le immagini pubblicate sui social raccontano la vita di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia, colpito durante un episodio di violenza avvenuto in un parcheggio. Scatti sul campo da calcio si alternano a momenti trascorsi sulle spiagge della Sicilia, terra in cui era nato e cresciuto.

Originario di Favara, in provincia di Agrigento, Vaccaro si era trasferito da pochi mesi nel Pavese per motivi di lavoro. Nonostante il cambiamento, continuava a mantenere un forte legame con la sua città e con la famiglia, come dimostrano le foto insieme alla sorella gemella e agli amici più stretti.

A Favara è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il sindaco Antonio Palumbo ha parlato di un dolore che coinvolge l’intera comunità, sconvolta per la morte di un ragazzo giovane, conosciuto e benvoluto. Per il delitto è stato fermato un minorenne.

Anche a Pavia si è diffuso un clima di sgomento. Il sindaco Michele Lissia ha espresso vicinanza ai familiari e a chi conosceva il giovane, sottolineando la gravità dell’accaduto e la perdita di una vita così giovane.

Il ricordo di Vaccaro è arrivato anche dal mondo del calcio. Durante la partita tra CastrumFavara e Gela, la squadra in cui aveva giocato, tifosi e compagni lo hanno omaggiato con uno striscione e cori dedicati. La vittoria per 3-1 è stata dedicata a lui, mentre l’allenatore Pietro Infantino ha spiegato che la squadra ha voluto onorarlo sul campo.