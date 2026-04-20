Bellucci ritrova Dzumhur a Madrid un anno dopo le polemiche sulla stretta di mano

Mattia Bellucci ritrova Damir Dzumhur a Madrid un anno dopo le tensioni nate a fine partita per una stretta di mano rifiutata. Il sorteggio del torneo riaccende il ricordo di quell’episodio acceso tra i due.

Il sorteggio del torneo di Madrid, ufficializzato lunedì 20 aprile, mette subito di fronte Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur. Un incrocio che riporta alla mente quanto accaduto dodici mesi fa, quando tra i due non mancarono tensioni al termine della partita.

Nel frattempo il Masters 1000 spagnolo vede tra i protagonisti anche Jannik Sinner, arrivato con l’obiettivo di centrare il quarto titolo consecutivo in questa categoria e consolidare il primato nel ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz.

Il precedente tra Bellucci e Dzumhur risale proprio all’edizione dello scorso anno, quando fu il bosniaco a imporsi in rimonta con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6. Più del risultato, però, a far discutere fu quanto accadde dopo l’ultimo punto.

Dopo aver chiuso il match, Dzumhur si avvicinò alla rete per il consueto saluto, ma Bellucci rifiutò la stretta di mano, allontanandosi e indicando chiaramente il suo dissenso. Un gesto che sorprese anche lo stesso vincitore, il quale poco dopo si allontanò senza ricambiare quando l’azzurro provò a rimediare.

Alla base della reazione di Bellucci c’erano diversi episodi avvenuti durante l’incontro. Il bosniaco aveva mostrato nervosismo sin dai primi game, chiedendo più volte l’intervento del proprio staff e discutendo a lungo con l’arbitro.

Un momento chiave arrivò nel secondo set, quando Dzumhur eseguì un servizio da sotto che colse di sorpresa l’italiano. Bellucci segnalò di non essere pronto alla risposta e il giudice di sedia decise di far ripetere il punto, scelta che provocò la protesta immediata del bosniaco e contribuì ad alzare ulteriormente la tensione in campo.