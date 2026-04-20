Bulgaria, Radev conquista la maggioranza assoluta in Parlamento

Rumen Radev vince le elezioni parlamentari in Bulgaria grazie al successo del suo partito, che ottiene la maggioranza assoluta. Con oltre il 60% dei voti scrutinati, i risultati premiano la sua linea politica.

Rumen Radev si impone alle elezioni parlamentari in Bulgaria con un risultato netto che assegna al suo partito, Bulgaria Progressista, la maggioranza assoluta dei seggi. Con il 60,79% delle schede già esaminate, la formazione guidata dall’ex presidente raccoglie circa il 45% dei voti e conquista almeno 132 seggi sui 240 complessivi.

Da Sofia, Radev commenta l’esito parlando di una vittoria della speranza, contrapponendola alla sfiducia e alla paura. L’ex capo dello Stato rivendica un successo chiaro e sottolinea la necessità, per il Paese e per l’Europa, di adottare un approccio più pragmatico e meno ideologico.

Netto distacco dagli avversari e nuovo equilibrio politico

I risultati segnano un divario evidente rispetto agli altri schieramenti. La coalizione liberale PP-DB si ferma poco sopra il 14%, mentre il partito Gerb guidato da Boyko Borissov ottiene poco più del 13%. Un distacco che consolida la posizione di Bulgaria Progressista come forza dominante nel nuovo Parlamento.

Radev, ex generale dell’aeronautica, aveva lasciato la presidenza dopo nove anni per candidarsi alle legislative. Durante la campagna elettorale ha puntato sulla lotta alla corruzione e su una linea critica nei confronti dell’Unione europea, sostenendo anche un riavvicinamento alla Russia.

Nel suo intervento, il leader ha criticato il ruolo dell’Europa sulla scena internazionale, sostenendo che l’Unione abbia perso efficacia nel tentativo di imporsi come riferimento morale in un contesto globale cambiato.