Giovane ucciso a coltellate in una masseria a Caserta: indagini in corso

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Una lite scoppiata all’interno di una masseria si è trasformata in un violento scontro culminato con la morte di un ragazzo di appena 17 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe avvenuta nella cucina della struttura agricola. Durante l'aggressione sarebbero stati usati dei coltelli, causando ferite gravissime al giovane, che è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, nonostante i tentativi di rianimazione.

Leggi anche Caserta, ritrovato senza vita a Torino il 15enne scomparso a gennaio

Un altro uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Anche una donna, parente del proprietario della masseria, ha riportato ferite ed è attualmente sotto osservazione medica.

Le forze dell’ordine, coordinate dai carabinieri della compagnia di Capua, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella che la vittima fosse impiegata in nero presso la struttura.

L’intera zona è stata messa sotto sequestro per consentire i rilievi della scientifica. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo elementi utili per chiarire il movente e identificare tutti i soggetti coinvolti nella lite sfociata nel sangue.