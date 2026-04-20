Sinner a Madrid, calendario e date del debutto nel Masters 1000 sulla terra rossa

Jannik Sinner parteciperà al Masters 1000 di Madrid per preparare la stagione su terra e inseguire un record storico. Il numero uno del mondo punta al quinto titolo consecutivo in tornei di questo livello.

Jannik Sinner ha deciso di scendere in campo anche al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio sulla terra rossa spagnola. La scelta arriva in una fase chiave della stagione, con l’obiettivo di accumulare risultati e migliorare la preparazione in vista degli impegni più importanti.

Il tennista azzurro, attuale numero uno del ranking mondiale, ha la possibilità di centrare un traguardo mai raggiunto prima: conquistare cinque titoli consecutivi nei tornei Masters 1000. Un risultato che lo proietterebbe ulteriormente nella storia del tennis.

La partecipazione al torneo madrileno rappresenta anche un’occasione per consolidare il vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz, fermo per infortunio, e per prendere confidenza con la superficie in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.

Le possibili date delle partite di Sinner a Madrid

Essendo testa di serie, Sinner entrerà in gara direttamente dal secondo turno. Il suo esordio è previsto tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.

Il terzo turno dovrebbe disputarsi tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, mentre gli ottavi di finale sono programmati per martedì 28 aprile.

I quarti di finale si giocheranno tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Le semifinali sono fissate per venerdì 1 maggio, mentre l’eventuale finale è in calendario per domenica 3 maggio.