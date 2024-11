Sabrina Salerno affronta la battaglia contro il tumore al seno: Pronta a tutto per la mia salute

Sabrina Salerno, nota cantante e showgirl italiana, ha recentemente condiviso pubblicamente la sua esperienza con un tumore al seno. Durante un controllo mammografico di routine a luglio, le è stato diagnosticato un nodulo maligno. La diagnosi è stata confermata tramite biopsia, portandola a sottoporsi a una quadrantectomia presso l'ospedale di Treviso. Questo intervento chirurgico conservativo ha permesso la rimozione della neoplasia mantenendo intatta la maggior parte del seno.

L'operazione è stata eseguita con successo, e attualmente Sabrina sta seguendo una terapia ormonale. Nonostante il periodo difficile, ha ripreso la sua attività artistica, iniziando un tour in Francia il 31 ottobre. A dicembre, è previsto l'inizio di un ciclo di radioterapia.

Sabrina ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e dei controlli regolari. In un'intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: "Ho voluto vedere nel tumore un’opportunità per invitare il pubblico a fare prevenzione, la prima vera cura". Nonostante alcune critiche ricevute, ha sottolineato l'importanza di diffondere questo messaggio.

Riguardo alla possibilità di una mastectomia in caso di recidiva, Sabrina ha affermato di essere pronta a prendere ogni decisione necessaria per preservare la salute, anche se ciò significasse sacrificare una parte significativa della sua immagine. Ha aggiunto con ironia: "Forse è la volta buona per fare l’intervento di riduzione che sogno da sempre".

La malattia ha portato Sabrina a riflettere profondamente sulla vita e sulla morte. Ha espresso preoccupazione per il dolore che una sua eventuale scomparsa potrebbe causare ai suoi cari, tra cui il marito, il figlio e i suoi cani. In questo periodo, ha riscoperto la fede, iniziando a pregare e a leggere le vite dei santi, come Santa Rita, per comprendere meglio sé stessa e gli altri.

Sabrina ha sottolineato l'importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo e di sapersi fermare quando necessario. Dopo una rottura del legamento crociato all'inizio del 2024, ha continuato a lavorare nonostante il dolore, spinta dal desiderio di superarsi. Ora ha compreso l'importanza di proteggersi e di dire di no quando necessario, riconoscendo che anche le figure pubbliche hanno bisogno di prendersi cura di sé stesse. Ha concluso affermando: "Ho imparato che bisogna anche capire quando è giusto mollare", segnando un nuovo capitolo di consapevolezza e maturità nella sua vita.