Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, trovato un messaggio della madre

Neonato lasciato a Bergamo nella Culla per la vita per scelta della madre, il piccolo è stato subito soccorso e portato in ospedale. Accanto a lui un biglietto affettuoso che racconta una decisione difficile.

Un neonato è stato affidato questa mattina, intorno alle 9.45, alla Culla per la vita attiva presso la sede della Croce rossa nel quartiere Loreto, a Bergamo. Il sistema di sicurezza collegato al 118 si è attivato automaticamente non appena il piccolo è stato deposto, permettendo l’immediato intervento dei soccorritori.

Gli operatori della Croce rossa sono arrivati in pochi minuti e hanno preso in carico il bambino, che è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I medici hanno riscontrato condizioni generali buone: il neonato è stato nutrito e non presenta criticità dal punto di vista sanitario.

Il precedente e il funzionamento del dispositivo

Non è la prima volta che la struttura viene utilizzata. Già il 3 maggio 2023 una neonata era stata lasciata nello stesso punto e successivamente chiamata Noemi. In quell’occasione la madre aveva lasciato un messaggio in cui affidava la bambina a chi avrebbe potuto garantirle un futuro migliore.

La Culla per la vita è progettata per garantire anonimato e sicurezza. Il dispositivo, infatti, non dispone di telecamere esterne e consente a chi lascia il neonato di farlo senza essere identificato, attivando al tempo stesso i soccorsi in modo immediato.

Accanto al piccolo, anche questa volta, è stato trovato un biglietto. Il messaggio, attribuito con ogni probabilità alla madre, esprime affetto e dolore: «Ti auguro una vita piena di gioia e serenità, che ora non possiamo darti. Sei stato tanto amato. Ti amo tanto».