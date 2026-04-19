Maxi incendio a Beinasco, evacuazioni e allerta del sindaco

Maxi incendio a Beinasco, nel Torinese, dove un capannone industriale ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Le fiamme hanno spinto all’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni vicine.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un edificio industriale in via Monginevro, a Beinasco, alle porte di Torino. Il rogo ha richiesto l’intervento immediato di numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate a circoscrivere le fiamme e a verificare che non ci siano persone coinvolte.

Sul posto sono arrivate almeno sette squadre operative, che stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e impedire che il fuoco si propaghi ulteriormente. Nel frattempo sono in corso controlli accurati all’interno della struttura per escludere la presenza di eventuali feriti.

Per ragioni di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze del capannone interessato dall’incendio. La misura è stata adottata in via precauzionale, mentre la situazione resta sotto costante monitoraggio.

Le indicazioni del sindaco ai residenti

Il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha informato la cittadinanza attraverso i canali istituzionali, spiegando che è stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile. Sul luogo dell’incidente operano anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e garantire la sicurezza.

Il primo cittadino ha invitato i residenti a mantenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso di fumi potenzialmente nocivi nelle abitazioni. Le autorità locali continuano a seguire l’evoluzione dell’emergenza in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle cause e sull’entità dei danni.