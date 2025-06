Live Roma, vasto incendio a Monte Mario: evacuazioni e strade chiuse

Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 10:00 di oggi, giovedì 5 giugno 2025, sulla collina di Monte Mario, a Roma. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento caldo, generando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città.

Le autorità hanno disposto l'evacuazione di sei palazzine e della sede Rai di via Teulada, situata nelle immediate vicinanze dell'area interessata dal rogo. Circa 40 persone sono state allontanate dall'Osservatorio Astronomico per precauzione. Inoltre, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate dalle fiamme.

Per fronteggiare l'emergenza, sono intervenute dieci squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due elicotteri e unità della Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento risultano complesse a causa delle condizioni meteorologiche e della vegetazione secca presente nella zona.

La Polizia e la Polizia Locale hanno chiuso al traffico via Trionfale, dalla Panoramica a Villa Miani, in entrambe le direzioni, per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei cittadini.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere stato causato da un fuoco acceso in un accampamento abusivo situato nelle vicinanze. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che le indagini sono in corso per accertare le cause esatte del rogo.

L'area colpita dall'incendio fa parte della Riserva Naturale di Monte Mario, un'importante zona verde della capitale. Le autorità stanno valutando i danni ambientali causati dalle fiamme, che hanno interessato circa 238 ettari di vegetazione, tra cui pini ed eucalipti.

Le operazioni di spegnimento e bonifica continueranno nelle prossime ore, con l'obiettivo di mettere completamente in sicurezza la zona e prevenire eventuali nuovi focolai.