Minacce di morte a Simonetta Matone durante la manifestazione della Lega a Milano
Simonetta Matone ha ricevuto nuove minacce di morte via email durante la manifestazione della Lega a Milano per pace e sicurezza, con insulti gravi anche contro familiari scomparsi e un’escalation già registrata nelle scorse settimane.
Nuove intimidazioni sono arrivate via posta elettronica alla deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone. Il messaggio, recapitato nella giornata della manifestazione del partito a Milano dedicata ai temi della pace e della sicurezza, conteneva frasi esplicite e violente.
Nel testo si augura alla parlamentare di morire e di essere abbandonata tra i rifiuti. Oltre alle minacce dirette, l’autore ha colpito anche la sfera personale con offese rivolte a familiari scomparsi, tra cui la madre della deputata.
Secondo episodio in poche settimane
Non si tratta di un caso isolato. Un episodio simile si era già verificato a febbraio, sempre attraverso email dal contenuto intimidatorio. In poco più di un mese, si registra così un nuovo attacco nei confronti della stessa esponente politica.
Secondo quanto emerge, Matone si prepara a formalizzare una denuncia nelle prossime ore, affinché vengano avviate le verifiche necessarie per risalire al responsabile e valutare eventuali provvedimenti.
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