Minacce di morte a Simonetta Matone durante la manifestazione della Lega a Milano

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Simonetta Matone ha ricevuto nuove minacce di morte via email durante la manifestazione della Lega a Milano per pace e sicurezza, con insulti gravi anche contro familiari scomparsi e un’escalation già registrata nelle scorse settimane.

Minacce di morte a Simonetta Matone durante la manifestazione della Lega a Milano

Nuove intimidazioni sono arrivate via posta elettronica alla deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone. Il messaggio, recapitato nella giornata della manifestazione del partito a Milano dedicata ai temi della pace e della sicurezza, conteneva frasi esplicite e violente. Nel testo si augura alla parlamentare di morire e di essere abbandonata tra i rifiuti. Oltre alle minacce dirette, l’autore ha colpito anche la sfera personale con offese rivolte a familiari scomparsi, tra cui la madre della deputata. Secondo episodio in poche settimane Non si tratta di un caso isolato. Un episodio simile si era già verificato a febbraio, sempre attraverso email dal contenuto intimidatorio. In poco più di un mese, si registra così un nuovo attacco nei confronti della stessa esponente politica. Secondo quanto emerge, Matone si prepara a formalizzare una denuncia nelle prossime ore, affinché vengano avviate le verifiche necessarie per risalire al responsabile e valutare eventuali provvedimenti.

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