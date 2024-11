Milano, scontri al Corvetto dopo la morte del 19enne durante inseguimento

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2024, il quartiere Corvetto di Milano è stato teatro di violenti scontri in seguito alla morte di Ramy Elgaml, un giovane egiziano deceduto durante un inseguimento con i carabinieri. Le tensioni sono iniziate nel pomeriggio, quando circa settanta persone si sono radunate tra via dei Cinquecento e via Panigarola, esponendo striscioni in memoria del 19enne. In serata, il gruppo si è spostato su via Omero, dove sono scoppiati i disordini.

Un autobus della linea 93 è stato bloccato e vandalizzato; i passeggeri sono fuggiti mentre il mezzo e la pensilina adiacente venivano danneggiati. Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i manifestanti, utilizzando cariche di alleggerimento e lacrimogeni. I giovani hanno risposto lanciando petardi e bottiglie. Durante gli scontri, un 23enne montenegrino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericolosi. Le tensioni si sono placate intorno alla mezzanotte.

La morte di Ramy Elgaml ha scatenato proteste nel quartiere Corvetto, con episodi di vandalismo e scontri con la polizia. La situazione rimane tesa, con le autorità che monitorano attentamente l'evolversi degli eventi.

