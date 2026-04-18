Videogiochi online e server chiusi, cosa succede agli acquisti e il confronto in Europa

Videogiochi come The Crew smettono di funzionare quando i server vengono chiusi perché dipendono da connessioni online. In Europa cresce il confronto sui diritti di chi acquista prodotti digitali e rischia di perderli nel tempo.

Molti videogiochi moderni, anche se venduti a prezzo pieno, funzionano solo grazie a una connessione continua con i server degli editori. Quando queste infrastrutture vengono disattivate, il titolo può diventare inutilizzabile, lasciando gli utenti senza accesso a ciò che hanno comprato.

Non riguarda soltanto le modalità multiplayer. In diversi casi, anche funzioni essenziali o l’intera esperienza di gioco dipendono dai server online. Se il supporto viene interrotto, il prodotto smette di funzionare senza alternative disponibili.

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Il tema è arrivato anche nelle istituzioni europee. Il Parlamento europeo ha discusso la questione durante un’audizione dedicata ai diritti dei consumatori nel settore videoludico. Tra i punti affrontati, l’iniziativa “Stop Destroying Videogames” chiede regole più chiare per tutelare chi acquista giochi digitali.

Durante il confronto è emersa una criticità concreta: molti utenti si ritrovano con giochi non più utilizzabili dopo la fine del supporto ufficiale. La mancanza di norme comuni nell’Unione Europea rende difficile stabilire obblighi precisi per gli editori.

Un caso emblematico è quello di The Crew, titolo sviluppato da Ubisoft. Dopo la chiusura dei server, il gioco è diventato inutilizzabile anche per chi lo aveva regolarmente acquistato, sollevando proteste tra i giocatori.

Attualmente non esiste una regola unica a livello europeo che imponga agli editori di garantire l’accesso ai giochi dopo la dismissione dei server. Le interpretazioni cambiano da Paese a Paese, creando incertezza per utenti e aziende.

Il fenomeno è destinato a crescere. Sempre più titoli seguono il modello dei live service, basato su aggiornamenti continui e infrastrutture online. Quando il supporto termina, l’intero gioco rischia di scomparire.

I consumatori chiedono maggiore trasparenza al momento dell’acquisto, informazioni sulla durata del supporto e soluzioni che permettano di continuare a utilizzare i giochi anche dopo la chiusura dei server. L’obiettivo è evitare che un prodotto pagato diventi inutilizzabile senza preavviso.

Oltre all’aspetto economico, emerge anche una questione culturale. I videogiochi rappresentano opere creative legate a un preciso periodo storico. Quando diventano inaccessibili, si perde una parte di questo patrimonio, con ricadute sulla conservazione e sulla memoria del settore.