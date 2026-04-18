Superman day a Milano folla a CityLife per l'evento dedicato al supereroe

Milano celebra Superman con un evento dedicato ai fan nel quartiere CityLife il 18 aprile per l’anniversario del debutto del celebre supereroe nei fumetti nel 1938, attirando famiglie e appassionati da tutta la città.

Il 18 aprile Milano ha ospitato una giornata interamente dedicata a Superman, con un’iniziativa organizzata da Warner Bros. Discovery Italia nel quartiere CityLife. L’appuntamento, unico in Europa, ha richiamato numerosi visitatori, tra famiglie e appassionati, accorsi per partecipare alle attività allestite in Piazza Tre Torri.

Al centro dell’evento una struttura temporanea ispirata al Daily Planet, il celebre quotidiano della città immaginaria di Metropolis. Intorno all’edicola tematizzata sono state create diverse aree interattive, tra cui spazi fotografici e installazioni dedicate all’universo del supereroe.

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I partecipanti hanno potuto scattare foto accanto allo scudo con la “S” e visitare un’area dedicata a Krypto, il cane di Superman. Presente anche una postazione dove stampare una cartolina personalizzata come ricordo della giornata, oltre alla distribuzione gratuita di un’edizione speciale del Daily Planet con contenuti esclusivi.

L’iniziativa prosegue anche il giorno successivo, offrendo momenti di intrattenimento e piccoli omaggi per i visitatori. L’evento celebra la nascita del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, apparso per la prima volta il 18 aprile 1938 nel fumetto Action Comics n. 1.

Da allora Superman è diventato una figura centrale nella cultura pop, protagonista di storie che spaziano tra cinema, televisione e fumetti, mantenendo nel tempo un ruolo riconoscibile per diverse generazioni.