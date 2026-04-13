Superman Day a Milano con eventi, film e iniziative dedicate al supereroe DC

Warner Bros. Discovery Italia organizza il Superman Day il 18 aprile a Milano per celebrare il supereroe con eventi, tv e nuove uscite. A CityLife arriva un villaggio dedicato con attività gratuite e gadget esclusivi per il pubblico.

Il prossimo 18 aprile Warner Bros. Discovery Italia promuove una giornata interamente dedicata a Superman, il primo eroe dei fumetti, con iniziative diffuse tra eventi dal vivo, programmazione televisiva e nuove pubblicazioni pensate per coinvolgere fan di tutte le età.

L’appuntamento principale si svolge a Milano, unica città europea scelta per ospitare l’evento ufficiale. Nel quartiere CityLife, tra sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, prende forma un’area esperienziale ispirata al Daily Planet, il celebre giornale di Metropolis. I visitatori potranno muoversi tra installazioni tematiche, spazi dedicati a Krypto e allo scudo con la “S”, oltre a zone per foto ricordo e un photobooth per stampare cartoline personalizzate. Disponibile anche una versione speciale del giornale con contenuti inediti.

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La ricorrenza coincide con l’anniversario della prima apparizione di Superman, pubblicato il 18 aprile 1938 su Action Comics #1, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Da allora il personaggio è diventato un simbolo riconosciuto a livello globale, protagonista di film, serie animate e fumetti.

Tra le novità legate al mondo DC, l’attenzione è rivolta anche al cinema con l’arrivo di Supergirl, previsto nelle sale italiane il 25 giugno 2026. Il film, diretto da Craig Gillespie e prodotto da James Gunn e Peter Safran, vede Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El impegnata in una storia tra vendetta e giustizia nello spazio.

Per chi preferisce lo streaming, il film Superman (2025) diretto da James Gunn con David Corenswet è disponibile su HBO Max. In televisione, Cartoon Network propone una maratona di episodi di Teen Titans Go! con il supereroe, insieme ai corti animati dedicati a Krypto trasmessi in due fasce orarie della giornata.

Anche altri canali del gruppo, tra cui Nove, DMAX e K2, dedicano spazio al trio formato da Superman, Supergirl e Krypto con contenuti e curiosità distribuiti durante tutta la programmazione del giorno.

Sul fronte editoriale, Panini Comics propone una selezione di volumi che spaziano tra storie classiche e titoli più recenti. Tra questi All-Star Superman e Superman: Stagioni, oltre a Supergirl: Woman of Tomorrow. Il 23 aprile arriva invece Krypto: L’ultimo cane di Krypton, racconto che ripercorre le origini del celebre cane proveniente dal pianeta distrutto.

Nel mese di giugno è prevista anche l’uscita di Supergirl: Il mondo, raccolta internazionale con storie ambientate in diversi Paesi e realizzate da autori locali. Per l’Italia partecipano Francesca Michielin, Irene Marchesini e Federica Croci.

Accanto alle iniziative editoriali e televisive, numerosi marchi lanciano prodotti a tema. Tra questi Mattel con la linea Fisher-Price Imaginext, Funko con nuove figure da collezione, Clementoni con puzzle di varie difficoltà e McFarlane Toys con action figure curate nei dettagli. Excélsa propone invece articoli per la casa ispirati al personaggio.

Le novità sono disponibili anche online attraverso uno spazio dedicato su Amazon, dove è possibile trovare le ultime uscite e le collaborazioni legate all’universo DC.