Elisabetta Canalis indifferente alla nuova coppia Rigo Gatta, rapporto già chiuso da tempo

Elisabetta Canalis non reagisce alle foto di Alvise Rigo con Shaila Gatta perché la loro relazione era già finita da tempo e non era mai diventata seria, mentre lui appare ora in una nuova frequentazione resa pubblica in tv.

Le immagini di Alvise Rigo insieme a Shaila Gatta non hanno provocato scosse nella vita di Elisabetta Canalis. L’ex velina segue la vicenda senza coinvolgimento, forte di una distanza emotiva che risale a prima ancora che le foto diventassero pubbliche.

La conferma della frequentazione tra il rugbista e l’ex concorrente del Grande Fratello è arrivata durante una trasmissione televisiva, dove Gatta ha ammesso apertamente che tra loro c’è una conoscenza in corso. Le immagini dei baci, già circolate nei giorni precedenti, hanno trovato così una conferma ufficiale.

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Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo, tra Canalis e Rigo non si sarebbe mai sviluppato un legame profondo. Per lei, infatti, si trattava di una presenza piacevole ma non di un compagno con cui costruire qualcosa di stabile. Un rapporto leggero, vissuto senza prospettive a lungo termine.

I segnali della fine erano già evidenti da tempo. I due avevano interrotto i contatti sui social prima che emergessero le nuove immagini di Rigo con Gatta, segno che la relazione si era esaurita in anticipo rispetto al clamore mediatico.

Oggi Elisabetta Canalis è concentrata su altro. La sua quotidianità ruota attorno alla figlia Skyler Eva e alle sue passioni, tra cui l’equitazione. In alcune dichiarazioni recenti ha parlato di un momento di equilibrio personale, senza rimpianti legati al passato sentimentale.