Napoli Lazio oggi al Maradona: orario formazioni e dove vederla in tv

Napoli e Lazio si sfidano oggi 18 aprile allo stadio Maradona per la 33ª giornata di Serie A, con entrambe reduci da risultati negativi. Gli azzurri cercano riscatto dopo il pari col Parma, biancocelesti dopo il ko con la Fiorentina.

Il calendario della Serie A propone uno degli incontri più attesi della 33ª giornata. Sabato 18 aprile il Napoli scende in campo allo stadio Maradona contro la Lazio, in una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di punti dopo un turno poco brillante.

La formazione guidata da Antonio Conte arriva dal pareggio contro il Parma e punta a ritrovare continuità davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, con l’obiettivo di restare agganciata alle zone alte della classifica.

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Il fischio d’inizio è previsto per le 18. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Milinkovic tra i pali, difesa composta da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera; a centrocampo Politano, Lobotka, Anguissa e Spinazzola, mentre sulla trequarti McTominay e De Bruyne agiranno alle spalle di Hojlund.

La Lazio dovrebbe rispondere con un 4-3-3: Motta in porta, linea difensiva con Lazzari, Provstgaard, Romagnoli e Tavares; a centrocampo spazio a Basic, Cataldi e Taylor; in attacco Isaksen, Dia e Zaccagni.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati potranno seguirla anche su Sky tramite il canale 214, Zona Dazn. Disponibile inoltre lo streaming attraverso l’app ufficiale della piattaforma.