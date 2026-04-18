Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante lascia la casa per ansia e stanchezza

Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip per un forte stato d’ansia maturato durante il reality. Il concorrente, già provato prima dell’ingresso, ha scelto di uscire dopo notti insonni e crescente stanchezza.

Nuovo ritiro nella casa del Grande Fratello Vip. Nicolò Brigante ha deciso di interrompere il suo percorso dopo giorni complicati, segnati da un malessere che non è riuscito a superare. La decisione è arrivata durante la diretta, quando il concorrente ha confermato la volontà di abbandonare definitivamente il gioco.

Entrato nel reality con l’idea di allontanarsi da un periodo personale difficile, Brigante si è trovato invece a fare i conti con nuove fragilità. Ha raccontato di vivere giornate pesanti, con pensieri negativi costanti e una crescente difficoltà a riposare. La mancanza di sonno e la tensione accumulata hanno inciso sulle sue energie, rendendo sempre più complicata la permanenza nella casa.

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Nel tentativo di fargli cambiare idea è intervenuta in diretta la madre Serena. La donna ha provato a incoraggiarlo, ricordandogli anche il consiglio ricevuto in passato da Ignazio Moser, che gli aveva parlato delle difficoltà del programma senza però arrendersi. Parole pensate per spronarlo a resistere ancora, almeno per qualche giorno.

Nonostante il sostegno della famiglia, Nicolò Brigante è apparso deciso. Ha spiegato di non riuscire più a vivere l’esperienza con lo spirito giusto e di non avere la forza per continuare. La scelta è stata quindi quella di uscire e tornare dai suoi affetti, chiudendo in anticipo il percorso all’interno del reality.