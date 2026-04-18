Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante lascia la casa per ansia e stanchezza

Vito Manzione | 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip per un forte stato d’ansia maturato durante il reality. Il concorrente, già provato prima dell’ingresso, ha scelto di uscire dopo notti insonni e crescente stanchezza.

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Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante lascia la casa per ansia e stanchezza

Nuovo ritiro nella casa del Grande Fratello Vip. Nicolò Brigante ha deciso di interrompere il suo percorso dopo giorni complicati, segnati da un malessere che non è riuscito a superare. La decisione è arrivata durante la diretta, quando il concorrente ha confermato la volontà di abbandonare definitivamente il gioco.

Entrato nel reality con l’idea di allontanarsi da un periodo personale difficile, Brigante si è trovato invece a fare i conti con nuove fragilità. Ha raccontato di vivere giornate pesanti, con pensieri negativi costanti e una crescente difficoltà a riposare. La mancanza di sonno e la tensione accumulata hanno inciso sulle sue energie, rendendo sempre più complicata la permanenza nella casa.

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Nel tentativo di fargli cambiare idea è intervenuta in diretta la madre Serena. La donna ha provato a incoraggiarlo, ricordandogli anche il consiglio ricevuto in passato da Ignazio Moser, che gli aveva parlato delle difficoltà del programma senza però arrendersi. Parole pensate per spronarlo a resistere ancora, almeno per qualche giorno.

Nonostante il sostegno della famiglia, Nicolò Brigante è apparso deciso. Ha spiegato di non riuscire più a vivere l’esperienza con lo spirito giusto e di non avere la forza per continuare. La scelta è stata quindi quella di uscire e tornare dai suoi affetti, chiudendo in anticipo il percorso all’interno del reality.