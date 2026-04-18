Gf Vip, Antonella Elia prima finalista: scoppia la rabbia di Paola Caruso in diretta

Antonella Elia conquista la finale del Grande Fratello Vip grazie al voto del pubblico e manda Paola Caruso al televoto, scatenando una reazione furiosa in diretta con accuse e tensione nello studio.

Al Grande Fratello Vip arriva il primo verdetto decisivo. In studio si sfidano Antonella Elia e Alessandra Mussolini per un posto in finale, con il pubblico chiamato a decidere. A spuntarla è Antonella, che fino a poco prima aveva raccontato con ironia i propri limiti, dicendosi sorpresa di essere arrivata così avanti nel gioco.

Alessandra Mussolini aveva lasciato ogni valutazione agli spettatori, senza sbilanciarsi. Il risultato però è chiaro e premia Antonella, che festeggia subito con entusiasmo, raggiungendo il pubblico presente in studio in una scena movimentata che mette alla prova la gestione della diretta.

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Con il ruolo di prima finalista, Antonella ottiene anche un vantaggio immediato. Deve scegliere un concorrente da mandare al televoto e indica Paola Caruso, spiegando di essersi allontanata da lei per il suo comportamento all’interno della Casa. Una decisione che riaccende subito le tensioni.

La reazione di Paola Caruso è immediata e molto dura. In diretta esplode contro il risultato, dichiarandosi disgustata e mettendo in discussione il verdetto. Le sue parole accendono lo studio e interrompono il ritmo della puntata.

La conduttrice Ilary Blasi interviene per riportare la calma, ricordando che la scelta della finalista spetta al pubblico e facendo notare che Paola non era nemmeno coinvolta nella sfida diretta. Il tentativo è quello di riportare la trasmissione sui binari previsti, tra tensione e momenti più leggeri.