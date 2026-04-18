Nadia Farès morta a 57 anni dopo il malore in piscina a Parigi

Nadia Farès è morta a 57 anni dopo essere stata trovata incosciente in piscina a Parigi, probabilmente a causa di un malore. L’attrice era ricoverata in coma da giorni all’ospedale Pitié-Salpêtrière.

Nadia Farès, attrice e modella francese di origini marocchine, è morta all’età di 57 anni dopo alcuni giorni di coma. Era stata trovata priva di sensi in una piscina di un club privato nel nono arrondissement di Parigi, in Rue Blanche. Ricoverata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, non si è più ripresa.

A dare la notizia sono state le figlie Cylia e Shana Chasman. L’episodio risale a circa una settimana fa, quando la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di conoscenza.

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Nata a Marrakech nel 1968, Farès era cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi, dove aveva costruito la sua carriera nel cinema. Dagli anni Novanta aveva lavorato con registi come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin, partecipando anche a produzioni italiane come “Poliziotti” del 1995.

Negli ultimi mesi stava preparando un nuovo progetto cinematografico. A settembre avrebbe dovuto iniziare le riprese del suo primo lungometraggio da regista e sceneggiatrice, una commedia d’azione sviluppata con Tf1 Studios.

In una recente intervista aveva raccontato alcune difficoltà legate alla salute, tra cui un delicato intervento al cervello per un aneurisma nel 2007 e successivi interventi al cuore. Nonostante ciò, aveva mantenuto uno stile di vita attivo, praticando nuoto con regolarità.