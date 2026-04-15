Nadia Farès in coma dopo malore in piscina a Parigi

Alessia Mogavero | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Farès è stata trovata incosciente in piscina a Parigi dopo aver perso i sensi mentre nuotava con attrezzatura, restando sott’acqua per alcuni minuti. L’attrice è stata soccorsa e ricoverata in condizioni gravissime.

Nadia Farès
Nadia Farès in coma dopo malore in piscina a Parigi

L’attrice francese Nadia Farès, 57 anni, è ricoverata in coma dopo essere stata recuperata priva di sensi sul fondo di una piscina nella capitale francese. L’episodio risale all’11 aprile e si è verificato mentre stava nuotando utilizzando pinne e tavoletta all’interno di una struttura sportiva.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso improvvisamente conoscenza, rimanendo immersa per un tempo stimato tra i tre e i quattro minuti. Due persone presenti in quel momento si sono accorte della situazione e si sono gettate in acqua per riportarla in superficie, trascinandola poi a bordo vasca.

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In attesa dei soccorsi, i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha preso in carico l’attrice e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove è stata rianimata. Le condizioni restano molto gravi e, dalle informazioni disponibili, Farès si trova ancora in stato di coma.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine da parte della polizia francese. Gli investigatori stanno esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Nata nel 1968, Farès ha raggiunto la notorietà internazionale con il film “I fiumi di porpora”, diretto da Mathieu Kassovitz e interpretato insieme a Jean Reno e Vincent Cassel. Negli ultimi anni è tornata sul piccolo schermo con la serie “Marseille”, accanto a Gérard Depardieu, e ha partecipato anche al film “Toujours Possible” diretto da Jacques Ouaniche.

Lactrice Nadia Farès dans le coma après un accident dans une piscine

Video Lactrice Nadia Farès dans le coma après un accident dans une piscine