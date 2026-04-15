Nadia Farès in coma dopo malore in piscina a Parigi

Nadia Farès è stata trovata incosciente in piscina a Parigi dopo aver perso i sensi mentre nuotava con attrezzatura, restando sott’acqua per alcuni minuti. L’attrice è stata soccorsa e ricoverata in condizioni gravissime.

L’attrice francese Nadia Farès, 57 anni, è ricoverata in coma dopo essere stata recuperata priva di sensi sul fondo di una piscina nella capitale francese. L’episodio risale all’11 aprile e si è verificato mentre stava nuotando utilizzando pinne e tavoletta all’interno di una struttura sportiva.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso improvvisamente conoscenza, rimanendo immersa per un tempo stimato tra i tre e i quattro minuti. Due persone presenti in quel momento si sono accorte della situazione e si sono gettate in acqua per riportarla in superficie, trascinandola poi a bordo vasca.

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In attesa dei soccorsi, i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha preso in carico l’attrice e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove è stata rianimata. Le condizioni restano molto gravi e, dalle informazioni disponibili, Farès si trova ancora in stato di coma.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine da parte della polizia francese. Gli investigatori stanno esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Nata nel 1968, Farès ha raggiunto la notorietà internazionale con il film “I fiumi di porpora”, diretto da Mathieu Kassovitz e interpretato insieme a Jean Reno e Vincent Cassel. Negli ultimi anni è tornata sul piccolo schermo con la serie “Marseille”, accanto a Gérard Depardieu, e ha partecipato anche al film “Toujours Possible” diretto da Jacques Ouaniche.