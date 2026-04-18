Achille Lauro torna a Fontana di Trevi e lancia Comuni immortali

Achille Lauro torna a mezzanotte alla Fontana di Trevi per celebrare un anno di Comuni mortali e lanciare nuovi brani, scelta legata al valore simbolico del luogo dove ha rafforzato il rapporto con il pubblico.

Allo scoccare della mezzanotte, Achille Lauro è tornato alla Fontana di Trevi, il punto da cui aveva rilanciato la sua immagine artistica. Con lui ancora una volta Boss Doms, presenza costante nel suo percorso. La scelta del luogo non è casuale, ma segna un ritorno alle origini di una fase che ha consolidato il suo legame con il pubblico.

A distanza di un anno dall’uscita di “Comuni mortali”, il progetto si amplia con una nuova edizione intitolata Comuni immortali. Tre i brani inediti inseriti: “Comuni immortali”, “La città degli angeli” e “La via dei guai”. L’album nasce lontano dall’Italia, tra le atmosfere di Los Angeles, ma racconta legami profondi con Roma, la famiglia e le relazioni vissute negli anni.

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Nei nuovi pezzi emergono ricordi personali e persone che hanno segnato il suo percorso. “La città degli angeli” mostra un lato più diretto e provocatorio, mentre “La via dei guai” è dedicata a chi ha condiviso con lui momenti difficili e successi. Il disco resta costruito come una raccolta di dediche, tra amori irrisolti e rapporti intensi.

Il tour recente ha registrato numeri rilevanti, con oltre 500mila biglietti venduti e una platea sempre più ampia. Nei palazzetti si è visto un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli adulti, segno di un linguaggio musicale capace di raggiungere generazioni diverse.

Roma resta centrale nella sua identità artistica. Esibirsi in luoghi simbolo come Fontana di Trevi o Piazza di Spagna rappresenta un traguardo personale. Lauro respinge l’idea di un cambiamento costruito a tavolino e parla piuttosto di evoluzione naturale, legata alla crescita personale e al passare del tempo.

Negli ultimi mesi ha stretto un rapporto anche con Antonello Venditti, nato prima sul piano umano e poi musicale. I due hanno lavorato insieme a un brano, “Che tesoro che sei”, che potrebbe essere presentato dal vivo allo Stadio Olimpico. Contatti anche con Mina, con l’idea di sviluppare progetti comuni.

Dopo due stagioni, Lauro ha deciso di lasciare X Factor. Una scelta maturata per concentrarsi su nuovi obiettivi, tra cui l’espansione internazionale. Da mesi lavora alla traduzione dei brani e a un progetto che punta a mercati come Londra, Stati Uniti e Sud America.

La musica resta per lui uno strumento personale e profondo, non solo intrattenimento. Il valore delle canzoni si misura anche nell’impatto che hanno sulle persone, come dimostrano episodi che lo hanno colpito direttamente durante la sua carriera.

Guardando alla scena attuale, ha commentato anche la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest, riconoscendone le qualità vocali e le possibilità sul palco internazionale.

Intanto prosegue la preparazione dei concerti negli stadi. Tra le date già fissate figurano il 7 giugno 2026 a Rimini, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno a San Siro, entrambe già esaurite. Nel 2027 è previsto un nuovo tour con tappe in diverse città italiane, da Udine a Messina.

Nonostante i risultati raggiunti, Lauro continua a considerarsi all’inizio del percorso, con progetti in arrivo tra primavera ed estate e l’obiettivo di ampliare ulteriormente la sua presenza sulla scena internazionale.