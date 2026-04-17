Donna sceglie numeri a occhi chiusi e vince oltre 200mila dollari alla lotteria

Dorothy Chester vince oltre 200mila dollari alla lotteria scegliendo i numeri a occhi chiusi per gioco. La donna del New Jersey ha puntato un solo dollaro e ha centrato una combinazione con probabilità minime.

Dorothy Chester, residente a Cedar Grove nel New Jersey, ha portato a casa una vincita da 212.371 dollari dopo aver acquistato un biglietto della lotteria da appena un dollaro. La combinazione vincente è arrivata in modo del tutto casuale, senza alcuna strategia o sistema.

La donna ha raccontato di aver deciso di chiudere gli occhi e selezionare i numeri a caso, senza pensarci troppo. Un gesto istintivo che, contro ogni previsione, si è rivelato decisivo. «Era la prima volta che facevo una cosa del genere», ha spiegato, ancora sorpresa per quanto accaduto.

Leggi anche: Vince 150mila dollari alla lotteria e li dona interamente in beneficenza

Quando ha controllato il risultato, la reazione è stata immediata. Chester ha ammesso di essere rimasta senza parole e di aver iniziato a balbettare davanti alla cifra vinta, incapace di credere a quanto stava leggendo sul biglietto.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori del gioco, le possibilità di indovinare la combinazione erano estremamente basse, circa una su 962.598. Un risultato che rende la vincita ancora più sorprendente, considerando l’assoluta casualità della scelta.

La vincitrice ha anche ricordato di aver spesso pensato, in passato, che prima o poi sarebbe riuscita a centrare una vincita importante al Cash 5, il gioco in cui ha ottenuto il premio.