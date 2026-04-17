Nek in tour europeo tra concerti e identità italiana da Sassuolo

Filippo Neviani, in arte Nek, porta in tour la sua musica in Europa spinto dal desiderio di condividere radici italiane e influenze locali. Il cantautore emiliano incontra i fan a Londra prima del concerto nella storica Union Chapel.

Da Parigi a Stoccarda, passando per Zurigo, Berna, Lussemburgo e Bruxelles fino a Londra, per chiudere con Madrid e Barcellona il 23 e 24 aprile, prosegue il viaggio europeo di Filippo Neviani, conosciuto come Nek. Il cantautore sta attraversando alcune delle principali città del continente con una serie di concerti che stanno registrando una buona partecipazione di pubblico.

Proprio a Londra, nella giornata odierna, Nek ha incontrato i fan durante un appuntamento organizzato dall’Istituto italiano di Cultura, prima di salire sul palco della Union Chapel, una chiesa attiva che negli anni è diventata anche un punto di riferimento per la musica dal vivo, ospitando artisti internazionali di primo piano.

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Il cantautore descrive l’Europa come un luogo dove convivono e si intrecciano stili e tradizioni diverse. Questo continuo scambio, racconta, permette agli artisti di entrare in contatto con lingue e sonorità differenti, dando vita a una contaminazione che rafforza il legame tra musica e identità culturale. Per Nek, esibirsi all’estero significa anche comprendere meglio le radici dei vari Paesi attraversati.

Guardando al panorama musicale europeo, il cantante parla di una scena aperta, dove generi come pop, rock, reggae e jazz si mescolano senza barriere. In questo contesto, sottolinea, l’identità italiana resta un elemento riconoscibile e forte. Nelle sue canzoni, infatti, Nek continua a portare con sé un pezzo della sua terra, da Sassuolo all’Emilia Romagna, come segno distintivo del proprio percorso artistico.

Il discorso si allarga poi all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna. Negli ultimi anni, osserva Nek, l’evento ha acquisito sempre più visibilità anche in Italia, avvicinandosi per impatto mediatico e culturale al Festival di Sanremo. Un cambiamento evidente rispetto al passato, quando la manifestazione italiana veniva vissuta in modo diverso dagli artisti.

Secondo Nek, il rinnovamento di Sanremo avviato da Carlo Conti e proseguito da Claudio Baglioni ha trasformato il festival in una vetrina ambita, capace di attirare l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Un’evoluzione che, a suo avviso, si riflette anche nell’attenzione crescente verso l’Eurovision, oggi percepito come un’occasione per rappresentare l’Italia su un palcoscenico internazionale.

Tra i protagonisti attesi alla competizione europea c’è Sal Da Vinci, indicato da Nek come un interprete in grado di raccontare l’identità italiana attraverso la musica. L’artista napoletano, forte di una lunga esperienza tra teatro e canzone, porterà sul palco il brano “Per sempre sì”, con l’obiettivo di conquistare il pubblico internazionale.

Nek vede nella partecipazione di Sal Da Vinci una sintesi efficace tra tecnica e tradizione. L’attaccamento alle proprie radici, unito a un percorso artistico consolidato, rappresenta per lui un punto di forza capace di parlare anche oltre i confini nazionali, confermando il ruolo della musica italiana nei grandi eventi europei.