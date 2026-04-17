Roberto Ciufoli racconta la malattia e l'amicizia con Pino Insegno e apre al ritorno della Premiata Ditta

Roberto Ciufoli racconta la malattia che lo ha messo a dura prova e il sostegno decisivo di Pino Insegno, sempre al suo fianco. L’attore parla anche di un possibile ritorno della Premiata Ditta.

Ospite nel programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo, Roberto Ciufoli ha ripercorso momenti cruciali della sua vita privata e professionale, soffermandosi su una recente difficoltà legata alla salute. L’attore ha parlato senza filtri di un periodo complicato che lo ha messo a dura prova, raccontando come la presenza costante di Pino Insegno sia stata determinante per affrontare quei giorni.

Durante la malattia, Ciufoli ha spiegato di aver vissuto un momento di forte stanchezza fisica e mentale. In quel contesto, l’amico e collega non lo ha mai lasciato solo, informandosi continuamente sulle sue condizioni e restando sempre disponibile. Un’attenzione così continua da diventare un punto di riferimento concreto, tanto che l’attore ha descritto il loro legame come quello tra fratelli.

Leggi anche: Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens: amicizia e tranquillità, senza necessità di scuse

Spazio anche al ricordo della Premiata Ditta, il gruppo comico che ha segnato una stagione della televisione italiana. Nonostante le strade artistiche si siano separate nel tempo, Ciufoli ha chiarito che il rapporto umano tra i membri non si è mai interrotto. I contatti sono rimasti e l’affetto non è cambiato, segno di un legame costruito ben oltre il lavoro.

Proprio parlando del quartetto, l’attore ha lasciato intendere che un ritorno non è da escludere. Non c’è nulla di definito, ma l’ipotesi resta sul tavolo e potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto, riaccendendo l’interesse del pubblico che li ha seguiti per anni.

Ciufoli ha poi raccontato cosa ha significato affrontare la carriera da solo dopo l’esperienza di gruppo. Il passaggio non è stato immediato e ha richiesto un lavoro interiore per ridefinire la propria identità artistica. Ha descritto questo percorso come un movimento continuo, guidato dalla consapevolezza di stare andando avanti con una direzione precisa, senza sentirsi smarrito.