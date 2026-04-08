Bianca Guaccero smentisce nozze e figli con Giovanni Pernice e punta sul lavoro
Bianca Guaccero smentisce nozze e gravidanza con Giovanni Pernice e spiega perché la relazione procede senza fretta. La conduttrice torna in tv dal 10 aprile mentre vive un rapporto fatto di semplicità e quotidianità.
Bianca Guaccero chiarisce le voci circolate negli ultimi mesi su un possibile matrimonio e una gravidanza con Giovanni Pernice. L’attrice e conduttrice ha smentito ogni indiscrezione, spiegando con ironia di aver visto persino immagini create con l’intelligenza artificiale che la ritraggono in situazioni mai vissute. Un modo per raccontare quanto alcune notizie siano lontane dalla realtà.
Dal 10 aprile tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special”, accanto a Carlo Conti. Parallelamente guarda anche alla fiction, con un possibile rientro sul set tra le protagoniste di “Ci vorrebbe un’amica”. Il lavoro resta al centro delle sue priorità in questa fase.
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Sul piano personale, la relazione con Giovanni Pernice continua senza pressioni. I due si sono conosciuti durante Ballando con le stelle e oggi condividono una quotidianità fatta di momenti semplici, tra film sul divano, popcorn e partite alla PlayStation. Un’intesa che si basa su gesti spontanei e senza eccessi.
Guaccero spiega di avere un’idea precisa dei tempi di una coppia. Prima di pensare a convivenza, matrimonio o figli, preferisce costruire un rapporto solido e conoscersi davvero. Secondo lei, la fretta spesso porta a creare aspettative che non aiutano la stabilità della relazione.
L’attrice racconta di vivere questo legame in modo diverso rispetto al passato. Con Pernice, dice, non sente il bisogno di programmare ogni passo, ma lascia che la storia cresca in maniera naturale. Una scelta che riflette il desiderio di dare valore al presente senza forzare il futuro.