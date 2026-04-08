Bianca Guaccero smentisce nozze e figli con Giovanni Pernice e punta sul lavoro

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Bianca Guaccero smentisce nozze e gravidanza con Giovanni Pernice e spiega perché la relazione procede senza fretta. La conduttrice torna in tv dal 10 aprile mentre vive un rapporto fatto di semplicità e quotidianità.

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